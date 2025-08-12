augusztus 12., kedd

Gyilkosság

1 órája

A földhöz verte kisfiát: egy családi vita, ami a kis Frici életébe került

Címkék#gyilkosság#Frici#tragédia#bűncselekmény

Egy lábatlani kisfiú élete mindössze fél évig tartott az ötvenes években. A bűncselekmény kegyetlensége az egész országot megrázta, és máig a legsötétebb történetek között emlegetik.

Kemma.hu

Ma már nagypapa is lehetne Frici, ám élete mindössze fél évig tartott. Az ötvenes évek egyik legmegrázóbb bűncselekménye Lábatlanon történt, ahol egy apa saját gyermekével végzett. A gyilkos 17 év börtönt kapott tettéért.

A bűncselekmény előzményei
A bűncselekmény, amely egy lábatlani család életét örökre megváltoztatta, máig a környék legmegrázóbb tragédiái közé tartozik
Forrás: Fortepan / Gál László

Hátborzongató múltidézőnkben ezúttal egy ötvenes évekbeli gyilkosságot idézünk fel, ami Lábatlanon történt. Egy héthónapos kisfiúnak, Fricinek kellett meghalnia. Gyilkosa, aki az apja volt, 17 évet kapott. Nem egész négy hónap alatt elítélték.

A bűncselekmény előzményei

A történet 1956-ban kezdődött, amikor a férfi megismerkedett leendő feleségével. A házasságkötésre 1957 októberében került sor, ám a kapcsolat már két hónap után zátonyra futott. 1958 augusztusában az asszony világra hozta kisfiát, Fricit, aki látszólag újra összehozta a párt. Az őszi hónapokban ismét együtt éltek, de a bizalom és a béke hiányzott az otthonukból. A férfi folyamatosan kétségbe vonta, hogy a gyermek valóban az övé.

Fenyegetések és bántalmazás

A kezdetektől durván bánt a kicsivel, és nem egyszer hangoztatta, hogy meg fogja ölni. 1958 decemberében, amikor egyedül maradt a babával, fojtogatni is kezdte. A helyzet 1959 márciusában vált végzetessé: egy heves vita után kijelentette, hogy 

hármuk közül az egyik felesleges, és ő inkább leüli azt a néhány évet, de ezen a helyzeten változtatni fog.

A gyilkosság

Másnap, amikor a felesége elment otthonról, a férfi ölbe vette a kisfiút, és elgondolkodott, hogy az asszonnyal, a gyermekkel vagy önmagával végezzen-e. Végül döntött. 

Ne haragudj, Fricikém, de meg kell halnod

 – mondta a gyereknek, majd földhöz csapta. A kicsi azonnal meghalt a súlyos agysérülés következtében. A férfi ezután visszatette a testet az ágyba, meghallgatta a szívdobogását, majd elindult Kiskundorozsmára a szüleihez.

Tárgyalás és ítélet

A rendőrség másnap elfogta. A megyei bíróság 1959 júniusában 17 év börtönre ítélte szándékos emberölés és emberölési kísérlet miatt, valamint tíz évre megfosztotta politikai jogaitól. A tárgyaláson a korabeli beszámolók szerint cinikusan viselkedett, megbánást nem mutatott. Úgy nyilatkozott, hogy sajnálja a gyereket, de ha 

egy embert ok nélkül megütött volna, azt jobban bánná.

 

bűncselekmény, lábatlan, frici
Korabeli újságcikk a lábatlani bűncselekményről, amely egy héthónapos kisfiú életét követelte

 

 

