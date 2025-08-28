Biztonsági öv: szeptembertől szigorúbb büntetésekre számíthatunk, ha nem kötjük be magunkat

Szeptember 18-tól újfajta büntetés fenyegeti a biztonsági övet mellőző autósokat. Ahogyan korábban már beszámoltunk róla, a rendőrség egyre nagyobb figyelmet fordít az autósok személyes biztonságára. Több utas helytelen biztonsági öv használata miatt súlyos százezrekbe is kerülhet utazásunk, az új szabálynak hála.

Mindig figyeljünk a biztonsági öv helyes használatára

Fotó: ozgurcankaya / Forrás: Getty Images

Egy hónappal ezelőtt emberéletet követelt az M1-es autópálya horrorbalesete. Hátborzongató videó példázza, milyen következményekkel járhat a biztonsági öv használatának elmulasztása. Ennek elkerülése érdekében fordítsunk fokozott figyelmet személyes biztonságunkra. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányságot kérdeztük, lássuk hát, mikre kell készülni, ha nem akarunk az új bírsági tételek első áldozatai lenni!

A közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21.§. (1) bekezdésébe bekerült a biztonsági öv használatának elmulasztása, így ha a vezető és az utas nem kapcsolja be az övet, a felelősség immár a sofőrt, pontosabban a jármű üzembentartóját terheli. Ez az úgynevezett objektív felelősség elve – magyarázta a rendőrség.

A büntetési tételek:

Lakott területen belül: 20 000 forint/fő

Lakott területen kívül: 30 000 forint/fő

Autóúton vagy autópályán: 40 000 forint/fő

Elmondták, hogy nem csak saját járműre vonatkozik a módosítás. Az autó üzembentartója, vagy annak használója felelős azért, hogy a biztonsági öv használatára vonatkozó szabályokat a járműben ülők betartsák. Bérelt autóknál az övhasználat elmulasztása esetén a bérlő személyé lesz a felelősség.

Biztonsági öv: céges autók esetén mi a helyzet?

Elsősorban a jármű üzembentartója, tulajdonosa a felelős, tehát például céges autóknál is, ahol eddig is nehéz volt bizonyítani hogy ki vezette a járművet - tisztázta a rendőrség. Arra is kitértek, hogy a gyorshajtások kapcsán is ez a helyzet, azonban ha a járművel közlekedő személy nyilatkozik és elismeri, hogy a járművet a kérdéses időpontban ő használta, akkor a bírságot a használatba vevő személynek szabják ki.

Sokan úgy próbálják kijátszani a biztonsági öv helyes használatát, hogy a hátuk mögött vezetik el azt, vagy pótcsatot használnak, miközben az öv az oszlopon van rögzítve. Mivel a rendőrség már nem csak megállításkor, hanem a VÉDA kapuk felvételei alapján is szabhat ki pénzbüntetést, így trükközni nem érdemes.