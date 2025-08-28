2 órája
Biztonsági öv: szeptembertől szigorúbb büntetésekre számíthatunk, ha nem kötjük be magunkat
Hamarosan ráfázunk, ha elhagyjuk a biztonsági öv használatát. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság elárulta, hogy mire figyeljünk oda, ha nem akarunk biztonsági övünk miatt akár százezreket bukni.
Szeptember 18-tól újfajta büntetés fenyegeti a biztonsági övet mellőző autósokat. Ahogyan korábban már beszámoltunk róla, a rendőrség egyre nagyobb figyelmet fordít az autósok személyes biztonságára. Több utas helytelen biztonsági öv használata miatt súlyos százezrekbe is kerülhet utazásunk, az új szabálynak hála.
Egy hónappal ezelőtt emberéletet követelt az M1-es autópálya horrorbalesete. Hátborzongató videó példázza, milyen következményekkel járhat a biztonsági öv használatának elmulasztása. Ennek elkerülése érdekében fordítsunk fokozott figyelmet személyes biztonságunkra. A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányságot kérdeztük, lássuk hát, mikre kell készülni, ha nem akarunk az új bírsági tételek első áldozatai lenni!
A közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21.§. (1) bekezdésébe bekerült a biztonsági öv használatának elmulasztása, így ha a vezető és az utas nem kapcsolja be az övet, a felelősség immár a sofőrt, pontosabban a jármű üzembentartóját terheli. Ez az úgynevezett objektív felelősség elve – magyarázta a rendőrség.
A büntetési tételek:
- Lakott területen belül: 20 000 forint/fő
- Lakott területen kívül: 30 000 forint/fő
- Autóúton vagy autópályán: 40 000 forint/fő
Elmondták, hogy nem csak saját járműre vonatkozik a módosítás. Az autó üzembentartója, vagy annak használója felelős azért, hogy a biztonsági öv használatára vonatkozó szabályokat a járműben ülők betartsák. Bérelt autóknál az övhasználat elmulasztása esetén a bérlő személyé lesz a felelősség.
Biztonsági öv: céges autók esetén mi a helyzet?
Elsősorban a jármű üzembentartója, tulajdonosa a felelős, tehát például céges autóknál is, ahol eddig is nehéz volt bizonyítani hogy ki vezette a járművet - tisztázta a rendőrség. Arra is kitértek, hogy a gyorshajtások kapcsán is ez a helyzet, azonban ha a járművel közlekedő személy nyilatkozik és elismeri, hogy a járművet a kérdéses időpontban ő használta, akkor a bírságot a használatba vevő személynek szabják ki.
Sokan úgy próbálják kijátszani a biztonsági öv helyes használatát, hogy a hátuk mögött vezetik el azt, vagy pótcsatot használnak, miközben az öv az oszlopon van rögzítve. Mivel a rendőrség már nem csak megállításkor, hanem a VÉDA kapuk felvételei alapján is szabhat ki pénzbüntetést, így trükközni nem érdemes.
A KRESZváltozás Facebook-oldalán videós figyelmeztetést is rakott fel a biztonsági öv használatának fontosságáról, és a közlekedés helyes módjáról.