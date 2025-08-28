Betörtek a tokodi polgármesteri hivatalba - szemtanúkat keresnek

A tokodi Facebook-oldalon tájékoztatta a helyieket a polgármester a betörésről, Bánhidi László a betörésről. Szemtanúk jelentkezését várják.

A községházáról több gépet is elvittek. A betörők azonosításában éri a segítséget az önkormányzat.

Betörés és rongálás: több százezer forint a kár

Augusztus 26-ra reggelre szembesültek a polgármesteri hivatalban, hogy valaki éjszaka betört az ingatlan területére és ott felfeszítették a tárolók ajtaját. Az éjszakai betöréskor tárolókból levélfúvót, lombszívót, motorfűrészeket és földfúrót vittek el a tolvajok. Emellett az udvaron álló autókat is feltörték, abban kutattak, írták a posztban.

A polgármester a lakosság segítségét kéri abban, hogy akinek van olyan kamera az udvarán, amely a közterületet is rögzíti, jelentkezzen a polgármesteri hivatalban.

A rendőrök a helyszínen felvették az adatokat, úgy tudjuk, a kamerafelvételek lesznek a következő lépés. A vármegyei rendőr-főkapitányságtól levélben kértünk információkat az esetről. Amint válasz érkezik, tájékoztatást adunk.