1 órája
Őrület! Tizenhét embert szállított jogosítvány nélkül Škodájában egy férfi
Hihetetlen "mutatványba" futottak bele a rendőrök. Tizennyolcan utaztak egy Škoda Feliciában Szlovákiában. A rendőrök állították meg a sofőrt, akinek jogosítványa sem volt.
Elképesztően balesetveszélyes mutatványról számolt be Facebook-oldalán a szlovák rendőrség. Mint írták, egy Škoda Feliciát állítottak meg az egyenruhások a kelet-szlovákiai Pálóc (Pavlovce nad Uhom) község határában, az öt személy szállítására tervezett autóban azonban tizennyolc(!) ember utazott.
Balesetveszélyes mutatványba futottak bele a rendőrök
Mint írták, a járművet vezető férfinek még jogosítványa sem volt. Az egyenruhások megtiltották, hogy tovább menjenek, így a társaság kénytelen volt sétálva folytatni útjukat. A rendőrség szerint az ilyen utazás rendkívüli kockázatot jelent mind az utasok, mind a közlekedés többi résztvevője számára, hiszen egy esetleges baleset végzetes következményekkel járhat.
De ez még így is messze volt a világrekordtól. Az egy autóba bezsúfolódott emberek számának Guiness-rekordját ugyanis 10 évvel ezelőtt, 2015 májusában állították fel Oroszországban: akkor összesen 41 ember préselődött be egy Toyotába.