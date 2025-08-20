augusztus 20., szerda

Elképesztő

1 órája

Őrület! Tizenhét embert szállított jogosítvány nélkül Škodájában egy férfi

Hihetetlen "mutatványba" futottak bele a rendőrök. Tizennyolcan utaztak egy Škoda Feliciában Szlovákiában. A rendőrök állították meg a sofőrt, akinek jogosítványa sem volt.

Kemma.hu

Elképesztően balesetveszélyes mutatványról számolt be Facebook-oldalán a szlovák rendőrség. Mint írták, egy Škoda Feliciát állítottak meg az egyenruhások a kelet-szlovákiai Pálóc (Pavlovce nad Uhom) község határában, az öt személy szállítására tervezett autóban azonban tizennyolc(!) ember utazott.

Balesetveszélyes mutatványba futottak bele a rendőrök
Forrás: Szlovák rendőrség/Facebook

Balesetveszélyes mutatványba futottak bele a rendőrök

Mint írták, a járművet vezető férfinek még jogosítványa sem volt. Az egyenruhások megtiltották, hogy tovább menjenek, így a társaság kénytelen volt sétálva folytatni útjukat. A rendőrség szerint az ilyen utazás rendkívüli kockázatot jelent mind az utasok, mind a közlekedés többi résztvevője számára, hiszen egy esetleges baleset végzetes következményekkel járhat.

De ez még így is messze volt a világrekordtól. Az egy autóba bezsúfolódott emberek számának Guiness-rekordját ugyanis 10 évvel ezelőtt, 2015 májusában állították fel Oroszországban: akkor összesen 41 ember préselődött be egy Toyotába.

 

