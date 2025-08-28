augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

25°
+34
+18
Baleset

1 órája

Balesettel indult a nap az M1-es autópályán: egyre csak nő a torlódás

Címkék#Bicske#m1#baleset m1#autópálya

Balesettel indult a csütörtök reggel. Az M1-es autópályán kamion és kisteherautó ütközött össze. A torlódás egyre nő.

Nagy Balázs

Nem indult jól a csütörtök reggel. Baleset történt az M1-es autópályán a 43-as kilométerkőnél a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Bicske közelében. Egy sávon halad a forgalom, a torlódás meghaladta az 5 kilométert. - írja az útinform

baleset
Baleset az M1-es autópálya 43-as kilométerénél.
Forrás: Országos Mentőszolgálat / Facebook

 

 

 

