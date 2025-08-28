Balesettel indult a nap az M1-es autópályán: egyre csak nő a torlódás

Nem indult jól a csütörtök reggel. Baleset történt az M1-es autópályán a 43-as kilométerkőnél a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Bicske közelében. Egy sávon halad a forgalom, a torlódás meghaladta az 5 kilométert. - írja az útinform

Forrás: Országos Mentőszolgálat / Facebook