Baleset
3 órája
Balesettel indult a nap az M1-es autópályán: egyre csak nő a torlódás
Balesettel indult a csütörtök reggel. Az M1-es autópályán kamion és kisteherautó ütközött össze. A torlódás egyre nő.
Nem indult jól a csütörtök reggel. Baleset történt az M1-es autópályán a 43-as kilométerkőnél a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Bicske közelében. Egy sávon halad a forgalom, a torlódás meghaladta az 5 kilométert. - írja az útinform
Összefoglaló
3 órája
Rengeteg baleset az M1-esen autópályán, embertelen káoszba kerültek az autósok
