Balesettel indult a hétvége az M1-esen, hatalmas a torlódás

Az MKIF Zrt. - Az ország útja közleménye szerint baleset történt szombat reggel az M1-es autópálya országhatár felé tartó oldalán, a 26-os kilométernél. Az információk szerint az érintett járművek nem képeznek forgalmi akadályt, a torlódás mégis meghaladta 4 kilométert Győr irányába.