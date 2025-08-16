augusztus 16., szombat

Közlekedés

47 perce

Balesettel indult a hétvége az M1-esen, hatalmas a torlódás

Mondjuk, hol történt a baj.

Kemma.hu

Az MKIF Zrt. - Az ország útja közleménye szerint baleset történt szombat reggel az M1-es autópálya országhatár felé tartó oldalán, a 26-os kilométernél. Az információk szerint az érintett járművek nem képeznek forgalmi akadályt, a torlódás mégis meghaladta 4 kilométert Győr irányába.

 

