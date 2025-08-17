57 perce
Balesetek sorozata rázta meg az országot, többen meghaltak a vonatbalesetben
Tragédiák árnyékolták be az elmúlt hetet is az utakon. Több baleset is megrázta az országot. Szörnyűségek történtek a síneken, egy benzinkúton és az M1-esen is.
Az elmúlt egy hétben szinte egymást érték a tragédiák. Szerdán sokkoló baleset rázott meg mindenkit, amikor egy benzinkúton, tankolás közben elszabadult kisteherautó gázolt el egy embert. Csütörtökön vonatbaleset történt, ahol két ember is életét vesztette. Szombaton pedig egy négyéves kisfiú kiszaladt a zebrára a piros jelzés ellenére.
Az elmúlt napokban több halálos baleset is volt
Már mondhatni mindennapos, hogy az M1-es autópálya tele van torlódásokkal és balesetekkel, sajnos ez nem volt másként ezen a héten sem. Az egyik nap még egy 23 kilométernyi gigadugó is megbénította a pályát. Az elmúlt időszakban Komárom-Esztergom vármegye újain számtalan vadbaleset is történt.
