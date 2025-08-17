augusztus 17., vasárnap

Összefoglaló

2 órája

Balesetek sorozata rázta meg az országot, többen meghaltak a vonatbalesetben

Tragédiák árnyékolták be az elmúlt hetet is az utakon. Több baleset is megrázta az országot. Szörnyűségek történtek a síneken, egy benzinkúton és az M1-esen is.

Kemma.hu

Az elmúlt egy hétben szinte egymást érték a tragédiák. Szerdán sokkoló baleset rázott meg mindenkit, amikor egy benzinkúton, tankolás közben elszabadult kisteherautó gázolt el egy embert. Csütörtökön vonatbaleset történt, ahol két ember is életét vesztette. Szombaton pedig egy négyéves kisfiú kiszaladt a zebrára a piros jelzés ellenére.

Az M1-es balesetben az egyik autó szinte teljesen megsemmisült
Fotó: Ughy Ákos c. tű. zászlós / Forrás: Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Az elmúlt napokban több halálos baleset is volt

Már mondhatni mindennapos, hogy az M1-es autópálya tele van torlódásokkal és balesetekkel, sajnos ez nem volt másként ezen a héten sem. Az egyik nap még egy 23 kilométernyi gigadugó is megbénította a pályát. Az elmúlt időszakban Komárom-Esztergom vármegye újain számtalan vadbaleset is történt.

Az M1-es autópálya történései

Súlyosan ütközött két autó szombaton

Sajnos minden héten történnek balesetek, azonban arról, hogy mi történt egy héttel ezelőtt, ITT tudhatnak meg többet.

