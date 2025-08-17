Balesetek sorozata rázta meg az országot, többen meghaltak a vonatbalesetben

Az elmúlt egy hétben szinte egymást érték a tragédiák. Szerdán sokkoló baleset rázott meg mindenkit, amikor egy benzinkúton, tankolás közben elszabadult kisteherautó gázolt el egy embert. Csütörtökön vonatbaleset történt, ahol két ember is életét vesztette. Szombaton pedig egy négyéves kisfiú kiszaladt a zebrára a piros jelzés ellenére.

Az M1-es balesetben az egyik autó szinte teljesen megsemmisült

Fotó: Ughy Ákos c. tű. zászlós / Forrás: Tatabányai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

Az elmúlt napokban több halálos baleset is volt

Már mondhatni mindennapos, hogy az M1-es autópálya tele van torlódásokkal és balesetekkel, sajnos ez nem volt másként ezen a héten sem. Az egyik nap még egy 23 kilométernyi gigadugó is megbénította a pályát. Az elmúlt időszakban Komárom-Esztergom vármegye újain számtalan vadbaleset is történt.