Teljes útzár a 10-es úton: kamion borult az árokba Bajót és Bajna között

Hétfő délután baleset történt a Bajót és Bajna közötti útszakaszon. A helyszínre rendőrök és műszaki mentést végző járművek érkeztek, az érintett részen teljes útzár van érvényben.

A baleset helyszínén daruval emelik ki az árokba borult kavicsot szállító kamiont

Forrás: Facebook

A baleset részletei

A rendőrség tájékoztatása szerint egy kavicsot szállító teherautó borult az árokba. A járművet vezető sofőrt könnyű sérülésekkel vitték kórházba. A délutáni forgalomban a teljes útzár miatt mindkét irányban fennakadásokra lehet számítani, de a rendőrség információi szerint jelentősebb torlódásról egyelőre nincs hír.

Helyszíni munkálatok

A felborult kamion kiemeléséhez egy nagy teljesítményű darut és munkagépeket is bevetettek. A hatóság arra kéri a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel vezessenek a térségben, és lehetőség szerint kerüljék el a lezárt útszakaszt.