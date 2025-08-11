1 órája
Teljes útzár a 10-es úton: kamion borult az árokba Bajót és Bajna között
Hétfő délután rendőrök és mentők vonultak ki a Bajót és Bajna közötti útszakaszra. A baleset miatt teljes útzár van érvényben.
A baleset részletei
A rendőrség tájékoztatása szerint egy kavicsot szállító teherautó borult az árokba. A járművet vezető sofőrt könnyű sérülésekkel vitték kórházba. A délutáni forgalomban a teljes útzár miatt mindkét irányban fennakadásokra lehet számítani, de a rendőrség információi szerint jelentősebb torlódásról egyelőre nincs hír.
Helyszíni munkálatok
A felborult kamion kiemeléséhez egy nagy teljesítményű darut és munkagépeket is bevetettek. A hatóság arra kéri a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel vezessenek a térségben, és lehetőség szerint kerüljék el a lezárt útszakaszt.