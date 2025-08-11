augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

27°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

45 perce

Teljes útzár a 10-es úton: kamion borult az árokba Bajót és Bajna között

Címkék#rendőrség#kamion#jármű#baleset

Hétfő délután rendőrök és mentők vonultak ki a Bajót és Bajna közötti útszakaszra. A baleset miatt teljes útzár van érvényben.

Kemma.hu

Hétfő délután baleset történt a Bajót és Bajna közötti útszakaszon. A helyszínre rendőrök és műszaki mentést végző járművek érkeztek, az érintett részen teljes útzár van érvényben.

baleset, bajót, bajna
A baleset helyszínén daruval emelik ki az árokba borult kavicsot szállító kamiont
Forrás: Facebook

A baleset részletei

A rendőrség tájékoztatása szerint egy kavicsot szállító teherautó borult az árokba. A járművet vezető sofőrt könnyű sérülésekkel vitték kórházba. A délutáni forgalomban a teljes útzár miatt mindkét irányban fennakadásokra lehet számítani, de a rendőrség információi szerint jelentősebb torlódásról egyelőre nincs hír.

Helyszíni munkálatok

A felborult kamion kiemeléséhez egy nagy teljesítményű darut és munkagépeket is bevetettek. A hatóság arra kéri a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel vezessenek a térségben, és lehetőség szerint kerüljék el a lezárt útszakaszt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu