Baleset történt Oroszlányban

Két parkoló gépkocsival ütközött egy személyautó a Rákóczi Ferenc úton, Oroszlányban szerdán kora reggel. A jármű az oldalára borult, a város önkormányzati tűzoltói kerekeire állítják, majd áramtalanítják. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek – írta meg a katasztrófavédelem.