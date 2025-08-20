Karambol
1 órája
Baleset történt Oroszlányban
Mondjuk, hol történt a baj.
Két parkoló gépkocsival ütközött egy személyautó a Rákóczi Ferenc úton, Oroszlányban szerdán kora reggel. A jármű az oldalára borult, a város önkormányzati tűzoltói kerekeire állítják, majd áramtalanítják. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek – írta meg a katasztrófavédelem.
