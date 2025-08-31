1 órája
Több súlyos sérültje is van a Tatánál történt nagy balesetnek
Újabb fejlemények láttak napvilágot a nagy karambolról, ami szombaton este történt Tata közelében.
Mint arról korábban beszámoltunk, szombat este, 21 óra után súlyos baleset történt Tata közelében, Diós pusztánál, amelyhez a tatabányai hivatásos és a kocsi önkéntes tűzoltók, valamint a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelem műveleti szolgálata is azonnal odasietett. Két embert feszítővágó segítségével tudtak kiemelni az autókból, a műszaki mentés idejére pedig az útszakaszt teljes szélességében le is kellett zárni. Most újabb részleteket tudtunk meg a karambolról.
Ők sérültek meg a tatai balesetben
A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség a megkeresésünkre elmondta, hogy egy 33 éves és egy 28 éves férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba a helyszínről.
Nem ez volt az egyetlen baleset szombaton szűk hazánkban. Délelőtt ugyanis Tata és Agostyán között négyen sérültek meg, miután két kocsi karambolozott.