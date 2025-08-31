Több súlyos sérültje is van a Tatánál történt nagy balesetnek

Ők sérültek meg a tatai balesetben

A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség a megkeresésünkre elmondta, hogy egy 33 éves és egy 28 éves férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba a helyszínről.

Nem ez volt az egyetlen baleset szombaton szűk hazánkban. Délelőtt ugyanis Tata és Agostyán között négyen sérültek meg, miután két kocsi karambolozott.