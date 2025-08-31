augusztus 31., vasárnap

Fejlemény

1 órája

Több súlyos sérültje is van a Tatánál történt nagy balesetnek

Újabb fejlemények láttak napvilágot a nagy karambolról, ami szombaton este történt Tata közelében.

Kemma.hu

Mint arról korábban beszámoltunk, szombat este, 21 óra után súlyos baleset történt Tata közelében, Diós pusztánál, amelyhez a tatabányai hivatásos és a kocsi önkéntes tűzoltók, valamint a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelem műveleti szolgálata is azonnal odasietett. Két embert feszítővágó segítségével tudtak kiemelni az autókból, a műszaki mentés idejére pedig az útszakaszt teljes szélességében le is kellett zárni. Most újabb részleteket tudtunk meg a karambolról.

Flashing,Lights,Of,The,Police,Car,Into,The,Checkpoint,In sziréna, elfogatóparancs, körözés, körözési lista, halálos baleset
Baleset részleteit osztotta meg a rendőrség
Forrás:  Shutterstock/Illusztráció

Ők sérültek meg a tatai balesetben

A Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség a megkeresésünkre elmondta, hogy egy 33 éves és egy 28 éves férfit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba a helyszínről.

Nem ez volt az egyetlen baleset szombaton szűk hazánkban. Délelőtt ugyanis Tata és Agostyán között négyen sérültek meg, miután két kocsi karambolozott.

