Káosz az utakon: elképesztő, mennyi baleset történt 7 nap alatt

Ez a hét sem hozott változást sajnos az utakon, hiszen egymást érték a szerencsétlenségek Komárom-Esztergom vármegyében. Az M1-es autópálya a héten is a balesetek otthonává vált, hiszen szinte minden nap történt kisebb-nagyobb karambol, de a sztráda mellett az elátkozott 13-as főút, az 1128-as út, valamint Tata közei főút is tartogatott karambolt. Baleseti összefoglalónkban most összegyűjtöttük mindet egy helyre.

Helyszíni fotón a 13-as főúton történt baleset

Forrás: Beküldött

Ahogyan arról beszámoltunk kedden, baleset történt a 13-as főúton Komárom közelében. A balesetben egy személyautó egy nyerges vontatóval ütközött. A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az egyik utast a komáromi hivatásos tűzoltók a mentőkkel együttműködve emelték ki a roncsok közül. A helyszínről egy 40 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.