1 órája
Káosz az utakon: elképesztő, mennyi baleset történt 7 nap alatt
Az elmúlt hét során is valóságos baleseti lavina söpört végig az utakon. Mondjuk, milyen balesetek történtek.
Ez a hét sem hozott változást sajnos az utakon, hiszen egymást érték a szerencsétlenségek Komárom-Esztergom vármegyében. Az M1-es autópálya a héten is a balesetek otthonává vált, hiszen szinte minden nap történt kisebb-nagyobb karambol, de a sztráda mellett az elátkozott 13-as főút, az 1128-as út, valamint Tata közei főút is tartogatott karambolt. Baleseti összefoglalónkban most összegyűjtöttük mindet egy helyre.
Ahogyan arról beszámoltunk kedden, baleset történt a 13-as főúton Komárom közelében. A balesetben egy személyautó egy nyerges vontatóval ütközött. A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az egyik utast a komáromi hivatásos tűzoltók a mentőkkel együttműködve emelték ki a roncsok közül. A helyszínről egy 40 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
Itt a mentők válasza, mondjuk ki sérült meg a 13-as főúti balesetben
Baleset történt csütörtök reggel is a 13-as főúton a 12-es kilométerkőnél Kisigmánd külterületénél. A személyautó letért az útról és fának csapódott.
További súlyos karambolok a hétről:
