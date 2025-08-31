Autósok
35 perce
Baleset miatt jelentős a torlódás az M1-esen
Mondjuk, hol történt a baj.
Az utinform.hu tájékoztatása szerint két személyautó ütközött össze az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Herceghalom és Bicske között vasárnap délelőtt. A 33-as kilométernél egy sáv járható. A torlódás meghaladta a 3-4 kilométert.
