Ütközés

29 perce

Egy súlyos sérültet és egy fiatal fiút is kórházba szállítottak a 13-as főútról, itt a mentősök válasza

Három embert szállítottak a mentők korházba, köztük egy fiatal fiút is. Súlyos sérültje is volt a 13-főúti balesetnek. A mentősök is beszámoltak az esetről.

Kemma.hu

Augusztus 16-án szombaton, két autó karambolozott a 13-as főúton, Nagyigmánd és Kisigmánd között. Ahogyan arról beszámoltunk a baleset helyszínére tűzoltók és mentők is vonultak.

baleset
Három embert is kórházba szállítottak a baleset helyszínéről
Forrás: Országos Mentőszolgálat / Facebook

A mentők is megszólaltak a szombati balesetről

Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője kérésünkre elmondta, hogy a helyszínről három embert, köztük egy 15 év körüli fiút könnyebb sérülésekkel, egy nőt pedig súlyos sérültként, stabil állapotban szállítottak kórházba.

 

