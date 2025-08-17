Ütközés 3 órája

Egy súlyos sérültet és egy fiatal fiút is kórházba szállítottak a 13-as főútról, itt a mentősök válasza

Három embert szállítottak a mentők korházba, köztük egy fiatal fiút is. Súlyos sérültje is volt a 13-főúti balesetnek. A mentősök is beszámoltak az esetről.

Augusztus 16-án szombaton, két autó karambolozott a 13-as főúton, Nagyigmánd és Kisigmánd között. Ahogyan arról beszámoltunk a baleset helyszínére tűzoltók és mentők is vonultak. Három embert is kórházba szállítottak a baleset helyszínéről

Forrás: Országos Mentőszolgálat / Facebook

A mentők is megszólaltak a szombati balesetről Az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője kérésünkre elmondta, hogy a helyszínről három embert, köztük egy 15 év körüli fiút könnyebb sérülésekkel, egy nőt pedig súlyos sérültként, stabil állapotban szállítottak kórházba.

