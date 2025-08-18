43 perce
Szabályszegés a síneken: csak egy hajszálon múlt az ütközés
Vasárnap délután fennakadások nehezítették a vonatközlekedést Szolnok és Szajol között. A baleset szerencsére nem következett be, de a helyzet így is jelentős késéseket és pótlóbuszokat eredményezett az utasoknak.
Vasárnap délután súlyos közlekedési helyzet miatt akadozott a forgalom Szolnok és Szajol között. Az érintett szakaszon ideiglenesen pótlóbuszok szállították az utasokat, a menetidő pedig jelentősen meghosszabbodott.
A majdnem bekövetkezett baleset részletei
A MÁV tájékoztatása szerint egy magántársaság szerelvény nélkül közlekedő mozdonya figyelmen kívül hagyta a tiltó jelzést, és egy váltót is megrongált. A jármű így arra a vágányra futott, ahol a Budapestről Záhonyba tartó Nyírség IC éppen szabályosan haladt. A két vonat alig kétszáz méterre állt meg egymástól. Az ütközést a biztosítóberendezés akadályozta meg, így személyi sérülés nem történt.
Pótlóbuszok és késések
A forgalom leállása miatt a záhonyi és a békéscsabai fővonalon estig késésekkel kellett számolni. Szolnok és Szajol között pótlóbuszok közlekedtek, a Volán járatain a vasúti jegyeket is elfogadták.
Újabb nehézség: lezár a Keleti pályaudvar
Az utazóknak nemcsak a vasárnapi fennakadás okozhat gondot: augusztus 25-én megkezdődik a Keleti pályaudvar több milliárd forintos felújítása. A munkálatok idejére a pályaudvar teljesen bezár, így számos belföldi és nemzetközi járat útvonalát érinti majd az intézkedés.
Egy vágányon újraindult a közlekedés
A MÁVINFORM esti közlése szerint Szolnok és Szajol között egy vágányon már megindult a forgalom, de a menetrend szerinti közlekedés csak később állhat teljesen helyre.