Szabályszegés a síneken: csak egy hajszálon múlt az ütközés

Vasárnap délután súlyos közlekedési helyzet miatt akadozott a forgalom Szolnok és Szajol között. Az érintett szakaszon ideiglenesen pótlóbuszok szállították az utasokat, a menetidő pedig jelentősen meghosszabbodott.

Szolnok és Szajol között kis híján baleset történt, a két vonat kétszáz méterre állt meg egymástól

Forrás: tatabanya.hu

A majdnem bekövetkezett baleset részletei

A MÁV tájékoztatása szerint egy magántársaság szerelvény nélkül közlekedő mozdonya figyelmen kívül hagyta a tiltó jelzést, és egy váltót is megrongált. A jármű így arra a vágányra futott, ahol a Budapestről Záhonyba tartó Nyírség IC éppen szabályosan haladt. A két vonat alig kétszáz méterre állt meg egymástól. Az ütközést a biztosítóberendezés akadályozta meg, így személyi sérülés nem történt.