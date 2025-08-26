Hatalmas baleset a 13-as főúton, mentő is érkezett a helyszínre

Nyerges vontatóval ütközött össze egy személyautó a 13-as főút 5-ös kilométerszelvényénél. A baleset a körforgalomnál történt Komárom közelében. A járművekben összesen hárman utaztak, egyiküket a komáromi hivatásos tűzoltók a mentőkkel együttműködve emeltek ki a roncsok közül.

Baleset Komáromnál, a 13-as főúton

Forrás: Országos Mentőszolgálat / Facebook

A baleset miatt félpályán halad a forgalom az érintett útszakaszon – számolt be róla a vármegyei katasztrófavédelem.