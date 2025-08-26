augusztus 26., kedd

Izsó névnap

21°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Karambol

2 órája

Hatalmas baleset a 13-as főúton, mentő is érkezett a helyszínre

Címkék#13-as főút#komárom#baleset

Félpályán halad a forgalom. A baleset Komáromnál a 13-as fűúton történt a körforgalomnál.

Nyerges vontatóval ütközött össze egy személyautó a 13-as főút 5-ös kilométerszelvényénél. A baleset a körforgalomnál történt Komárom közelében.  A járművekben összesen hárman utaztak, egyiküket a komáromi hivatásos tűzoltók a mentőkkel együttműködve emeltek ki a roncsok közül. 

baleset Komáromnál, a 13-as főúton
Baleset Komáromnál, a 13-as főúton
Forrás: Országos Mentőszolgálat / Facebook

Baleset Komáromnál

A baleset miatt félpályán halad a forgalom az érintett útszakaszon – számolt be róla a vármegyei katasztrófavédelem.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu