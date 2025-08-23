1 órája
Mentő rohant a tatabányai karambolhoz - itt vannak a részletek
Autók karamboloztak a vármegyeszékhelyen. A Komáromi és az Álmos vezér utca kereszteződésében történt a baleset.
Balesethez mentő is rohant
Forrás: 24 Óra
A balesetben sérült is van. A katasztrófavédelem és a rendőrség részletes tájékoztatást adott.
Baleset a kereszteződésben
Összeütközött két személyautó Tatabányán, az Álmos vezér és a Komáromi utca kereszteződésében, írta a katasztrófavédelem. A karambol miatt a helyszínre mentő is érkezett. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést. A burkolatra nagy mennyiségű olaj került, emiatt forgalmi akadályra kell számítani.
A balesetben egy ember könnyebben megsérült, tudtuk meg Szabóné Berki Biankától, az ORFK sajtóügyeletesétől.