Baleset

1 órája

Mentő rohant a tatabányai karambolhoz - itt vannak a részletek

Autók karamboloztak a vármegyeszékhelyen. A Komáromi és az Álmos vezér utca kereszteződésében történt a baleset.

Kemma.hu
A balesetben sérült is van. A katasztrófavédelem és a rendőrség részletes tájékoztatást adott.

Három autó karambolozott a megyeszékhelyen. A Komáromi és az Álmos vezér utca kereszteződésében történt a baleset.
Baleset a kereszteződésben

Összeütközött két személyautó Tatabányán, az Álmos vezér és a Komáromi utca kereszteződésében, írta a katasztrófavédelem. A karambol miatt a helyszínre mentő is érkezett. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést. A burkolatra nagy mennyiségű olaj került, emiatt forgalmi akadályra kell számítani.

A balesetben egy ember könnyebben megsérült, tudtuk meg Szabóné Berki Biankától, az ORFK sajtóügyeletesétől.

 

