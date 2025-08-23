Mentő rohant a tatabányai karambolhoz - itt vannak a részletek

A balesetben sérült is van. A katasztrófavédelem és a rendőrség részletes tájékoztatást adott.

Balesethez mentő is rohant

Forrás: 24 Óra

Baleset a kereszteződésben

Összeütközött két személyautó Tatabányán, az Álmos vezér és a Komáromi utca kereszteződésében, írta a katasztrófavédelem. A karambol miatt a helyszínre mentő is érkezett. A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói végzik a műszaki mentést. A burkolatra nagy mennyiségű olaj került, emiatt forgalmi akadályra kell számítani.

A balesetben egy ember könnyebben megsérült, tudtuk meg Szabóné Berki Biankától, az ORFK sajtóügyeletesétől.