Helyszíni fotókon a durva M1-es baleset, az egyik kocsiból alig maradt valami

Hétfőn augusztus 18-án délután két személyautó ütközött össze az M1-es autópálya 55-ös kilométerszelvényénél Tatabánya térségében. Ahogyan arról mi is beszámoltunk a balesethez mentőhelikopter is érkezett és egy nőt súlyos sérülésekkel légi úton, egy férfit pedig könnyebb sérülésekkel földi úton szállítottak kórházba.

Baleset az M1-es autópálya 55-ös kilométerszelvényénél Tatabánya térségében

Forrás: Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága

Fotókon a baleset

A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az egyik jármű egy autószállító utánfutót vontatott, a kisbusz az ütközés erejétől az oldalára borult. A tatabányai hivatásos tűzoltók és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat érkezett a helyszínre, áramtalanították a kisbuszt valamint a személygépjárművet, megszüntették az üzemanyagfolyást és biztosították a helyszínt. A munkálatok idejére útlezárást rendeltek el.

Most helyszíni fotók is felkerültek a balesetről.