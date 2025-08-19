augusztus 19., kedd

Mentőhelikopter

1 órája

Helyszíni fotókon a durva M1-es baleset, az egyik kocsiból alig maradt valami

A hétfői nap folyamán mentőhelikopter szált le tatabánya közelében. A súlyos M1-es balesetről helyszíni fotókat is felrakott a katasztrófavédelem.

Kemma.hu

Hétfőn augusztus 18-án délután két személyautó ütközött össze az M1-es autópálya 55-ös kilométerszelvényénél Tatabánya térségében. Ahogyan arról mi is beszámoltunk a balesethez mentőhelikopter is érkezett és egy nőt súlyos sérülésekkel légi úton, egy férfit pedig könnyebb sérülésekkel földi úton szállítottak kórházba.

Baleset az M1-es autópálya 55-ös kilométerszelvényénél Tatabánya térségében
Forrás: Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága

Fotókon a baleset

A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az egyik jármű egy autószállító utánfutót vontatott, a kisbusz az ütközés erejétől az oldalára borult.  A tatabányai hivatásos tűzoltók és a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat érkezett a helyszínre, áramtalanították a kisbuszt valamint a személygépjárművet, megszüntették az üzemanyagfolyást és biztosították a helyszínt. A munkálatok idejére útlezárást rendeltek el. 

Most helyszíni fotók is felkerültek a balesetről.

GALÉRIA: Helyszíni fotókon az M1-es baleset, Tatabánya térségében

De nem ez volt az egyetlen baleset a napokból.

 

 

