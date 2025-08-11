Kombájn és vonat gázolt, fiatal mentős feleség hunyt el, gyászba borult az ország

Az elmúlt héten több megrázó tragédia rázta meg az országot: halálos közúti és vasúti balesetek, valamint súlyos ütközések sokkolták a településeket. Összefoglalónkban sorra vesszük a legdrámaibb eseteket, amelyek családokat, közösségeket érintettek – emlékeztetve arra, mennyire törékeny az emberi élet.

Halálos és súlyos balesetek sora történt az ország több pontján a héten

Forrás: feol.hu

A hét legmegrázóbb balesetei egy helyen

Balesetek és munkálatok bénították meg az M1-es forgalmát

Az M1-es autópályán több baleset és forgalomkorlátozás is lassította a közlekedést. A munkálatokkal terhelt szakaszokon hosszú torlódások alakultak ki, egyes helyeken csak a leállósávon haladhattak az autók. A forgalmi helyzet egész nap próbára tette a sofőrök türelmét.