2 órája
Kombájn és vonat gázolt, fiatal mentős feleség hunyt el, gyászba borult az ország
Tragédiák árnyékolták be az elmúlt hetet. Halálos balesetek az utakon és vasúton, valamint súlyos ütközések sokkolták az országot.
Az elmúlt héten több megrázó tragédia rázta meg az országot: halálos közúti és vasúti balesetek, valamint súlyos ütközések sokkolták a településeket. Összefoglalónkban sorra vesszük a legdrámaibb eseteket, amelyek családokat, közösségeket érintettek – emlékeztetve arra, mennyire törékeny az emberi élet.
A hét legmegrázóbb balesetei egy helyen
Balesetek és munkálatok bénították meg az M1-es forgalmát
Az M1-es autópályán több baleset és forgalomkorlátozás is lassította a közlekedést. A munkálatokkal terhelt szakaszokon hosszú torlódások alakultak ki, egyes helyeken csak a leállósávon haladhattak az autók. A forgalmi helyzet egész nap próbára tette a sofőrök türelmét.
Halálos vonatgázolás szakította meg a vonat forgalmat
Halálos vonatgázolás miatt szünetelt a közlekedés Hajmáskér és Veszprém között. A Bakony InterCity egy embert ütött el, a helyszínelés idejére pótlóbuszok járnak a térségben.
Halálos vonatgázolás volt Herceghalom határában, amely jelentős fennakadásokat okozott a győri fővonalon. A több mint kétszáz utast tűzoltók segítségével szállították át pótlóbuszokra, a helyszínelés miatt késések és kimaradások várhatók.
Kombájn gázolt el egy kerékpárost a gyalogátkelőnél
Egy kombájn és egy női kerékpáros ütközött össze, a baleset tragikus fordulatot vett. A hatóságok a helyszínen vizsgálták az eset körülményeit.
Frontális balesetben hunyt el a 30 éves mentőtiszt és férje
Péntek este tragikus balesetben életét vesztette Szigeti Barbara Júlia, az enyingi mentőállomás 30 éves mentőtisztje és férje. A házaspár frontálisan ütközött egy másik autóval a Kisláng és Soponya közötti úton, a mentőszolgálat saját halottjának tekinti kolléganőjét. Az orrszágos Mentőszolgálat gyászhíre alatt, a kommentek között a Tatabányai Mentőállomás dolgozói is részvétüket fejezték ki a tragédia után.
