Súlyos baleset történt, emberek szorultak a roncsok közé

Szombaton balesettel kezdődött és azzal is végződött a nap Komárom-Esztergom vármegyében. Ahogy arról írtunk, Tata és Agostyán között négyen sérültek meg, miután két kocsi karambolozott. Este pedig szintén Tata közelében, csak a másik irányba, Mocsa felé történt ütközés.

Tata környékén két baleset is történt szombaton

Fotó: Matt Gush / Forrás: Shutterstock

Beszorultak a balesetező kocsikba

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint szombat este, 21 óra után Dióspusztánál történt a baleset, amelyhez a tatabányai hivatásos és a kocsi önkéntes tűzoltók, valamint a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is azonnal odasietett. Két embert feszítővágó segítségével tudtak kiemelni az autókból, a műszaki mentés idejére pedig az útszakaszt teljes szélességében le is kellett zárni.

Ezen az útszakaszon ütköztek az autók