Dióspuszta

3 órája

Súlyos baleset történt, emberek szorultak a roncsok közé

Címkék#autósok#katasztrófavédelem#Agostyán#Tata#baleset

Karambolok keretezték a szombati napot Komárom-Esztergom vármegyében. A reggeli után vasárnapra virradó éjszaka is baleset történt. Az utóbbihoz két település tűzoltói rohantak segíteni a sérülteken.

Kemma.hu

Szombaton balesettel kezdődött és azzal is végződött a nap Komárom-Esztergom vármegyében. Ahogy arról írtunk, Tata és Agostyán között négyen sérültek meg, miután két kocsi karambolozott. Este pedig szintén Tata közelében, csak a másik irányba, Mocsa felé történt ütközés.

Baleset az éjszakában: emberek szorultak a roncsokba
Tata környékén két baleset is történt szombaton
Fotó: Matt Gush / Forrás: Shutterstock

Beszorultak a balesetező kocsikba

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint szombat este, 21 óra után Dióspusztánál történt a baleset, amelyhez a tatabányai hivatásos és a kocsi önkéntes tűzoltók, valamint a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is azonnal odasietett. Két embert feszítővágó segítségével tudtak kiemelni az autókból, a műszaki mentés idejére pedig az útszakaszt teljes szélességében le is kellett zárni. 

Ezen az útszakaszon ütköztek az autók

Az esős időjárásban a vízátfolyásokkal is érdemes vigyázni, hiszen ezekre szinte felfekszenek az autók, és megcsúszva könnyen irányíthatatlanná válhatnak. További részéetek korábbi cikkünkben

 

