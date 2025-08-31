3 órája
Súlyos baleset történt, emberek szorultak a roncsok közé
Karambolok keretezték a szombati napot Komárom-Esztergom vármegyében. A reggeli után vasárnapra virradó éjszaka is baleset történt. Az utóbbihoz két település tűzoltói rohantak segíteni a sérülteken.
Szombaton balesettel kezdődött és azzal is végződött a nap Komárom-Esztergom vármegyében. Ahogy arról írtunk, Tata és Agostyán között négyen sérültek meg, miután két kocsi karambolozott. Este pedig szintén Tata közelében, csak a másik irányba, Mocsa felé történt ütközés.
Beszorultak a balesetező kocsikba
A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint szombat este, 21 óra után Dióspusztánál történt a baleset, amelyhez a tatabányai hivatásos és a kocsi önkéntes tűzoltók, valamint a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is azonnal odasietett. Két embert feszítővágó segítségével tudtak kiemelni az autókból, a műszaki mentés idejére pedig az útszakaszt teljes szélességében le is kellett zárni.
Ezen az útszakaszon ütköztek az autók
Az esős időjárásban a vízátfolyásokkal is érdemes vigyázni, hiszen ezekre szinte felfekszenek az autók, és megcsúszva könnyen irányíthatatlanná válhatnak. További részéetek korábbi cikkünkben.