Lezuhant egy fiatal lány a rakpartról, egyenesen a víz menti kövekre esett
A rakpart köveire esett egy lány vasárnap éjjel. A katasztrófavédelem és a mentőszolgálat sietett a baleset helyszínére.
Vasárnap éjjel baleset történt. A fiatal lány a rakpartról a víz menti kövekre zuhant. Az esethez riasztották a katasztrófavédelem és mentőszolgálat munkatársait, akik azonnal megkezdték a mentést. A tűzoltók hordággyal, kötél technikával és létrákkal siettek a bajba került lány segítségére. - számolt be közösségi oldalán a katasztrófavédelem
A fővárosi hivatásos tűzoltók siettek a baleset helyszínére
A fővárosi hivatásos tűzoltók siettek a helyszínre. A baleset Budapesten, az Idősebb Antall József rakparton, a Zoltán utcánál történt. A tűzoltók a lányt hordágyra fektették, majd kötél technika és tűzoltó létrák alkalmazásával a rakpart járdaszintjére emelték, ahol átadták a sérültet a mentőszolgálat munkatársainak.- írja közösségi oldalán a katasztrófavédelem
További képek a mentésről a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán érhető el.
