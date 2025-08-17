augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

26°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Lezuhant egy fiatal lány a rakpartról, egyenesen a víz menti kövekre esett

Címkék#zuhanás#rakpart#baleset

A rakpart köveire esett egy lány vasárnap éjjel. A katasztrófavédelem és a mentőszolgálat sietett a baleset helyszínére.

Vasárnap éjjel baleset történt. A fiatal lány a rakpartról a víz menti kövekre zuhant. Az esethez riasztották a katasztrófavédelem és mentőszolgálat munkatársait, akik azonnal megkezdték a mentést. A tűzoltók hordággyal, kötél technikával és létrákkal siettek a bajba került lány segítségére. - számolt be közösségi oldalán a katasztrófavédelem

baleset, tűzoltó
A baleset vasárnap hajnalban történt.
Forrás:  Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A fővárosi hivatásos tűzoltók siettek a baleset helyszínére

A fővárosi hivatásos tűzoltók siettek a helyszínre. A baleset Budapesten, az Idősebb Antall József rakparton, a Zoltán utcánál történt. A tűzoltók a lányt hordágyra fektették, majd kötél technika és tűzoltó létrák alkalmazásával a rakpart járdaszintjére emelték, ahol átadták a sérültet a mentőszolgálat munkatársainak.- írja közösségi oldalán a katasztrófavédelem

További képek a mentésről a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán érhető el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu