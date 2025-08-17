Lezuhant egy fiatal lány a rakpartról, egyenesen a víz menti kövekre esett

Vasárnap éjjel baleset történt. A fiatal lány a rakpartról a víz menti kövekre zuhant. Az esethez riasztották a katasztrófavédelem és mentőszolgálat munkatársait, akik azonnal megkezdték a mentést. A tűzoltók hordággyal, kötél technikával és létrákkal siettek a bajba került lány segítségére. - számolt be közösségi oldalán a katasztrófavédelem

A baleset vasárnap hajnalban történt.

Forrás: Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A fővárosi hivatásos tűzoltók siettek a baleset helyszínére

A fővárosi hivatásos tűzoltók siettek a helyszínre. A baleset Budapesten, az Idősebb Antall József rakparton, a Zoltán utcánál történt. A tűzoltók a lányt hordágyra fektették, majd kötél technika és tűzoltó létrák alkalmazásával a rakpart járdaszintjére emelték, ahol átadták a sérültet a mentőszolgálat munkatársainak.- írja közösségi oldalán a katasztrófavédelem

További képek a mentésről a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közösségi oldalán érhető el.