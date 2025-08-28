Baleset a 13-as főúton: árokba csúszott egy autó

Baleset történt csütörtök reggel a 13-as főúton a 12-es kilométerkőnél Kisigmánd külterületénél. A személyautó letért az útról és fának csapódott. A balesethez a nagyigmándi önkormányzati tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a szerencsétlenül járt járművet, amelyhez a társhatóságok érkeztek. - írja az útinform

Forrás: Beküldött