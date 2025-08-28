Baleset
2 órája
Baleset a 13-as főúton: árokba csúszott egy autó
Árokba csúszott egy autó a 13-as főút 12-es kilométerénél. A főúton a fél útpálya járható.
Baleset történt csütörtök reggel a 13-as főúton a 12-es kilométerkőnél Kisigmánd külterületénél. A személyautó letért az útról és fának csapódott. A balesethez a nagyigmándi önkormányzati tűzoltók érkeztek, akik áramtalanították a szerencsétlenül járt járművet, amelyhez a társhatóságok érkeztek. - írja az útinform
