1 órája
Titokzatos eset Tatabányán: ismeretlen férfi holttestére bukkantak a Jubileum Park mellett
Hat éve történt egy hátborzongató eset Tatabányán, amely máig megoldatlan maradt. Az azonosítatlan holttest körül számos kérdés kering, de a válaszok még mindig hiányoznak. A hatóságok most is várják, hogy valaki megtörje a csendet.
Hátborzongató múltidéző sorozatunkban ezúttal egy hat éve Tatabányán talált, de azonosítatlan holttest történetét mutatjuk be.
Azonosítatlan holttest a Jubileum Parknál
Hat éve áll tanácstalanul a rendőrség egy hátborzongató ügyben, és még a mai napig sem sikerült azonosítani annak az ötven–hatvan év körüli férfinak a kilétét, akinek holttestét a tatabányai Jubileum Parknál találták meg.
2019 decemberének közepén, a park melletti fűtéscsöveknél bukkantak rá a férfi testére. A szakértők szerint alig egy nappal korábban hunyhatott el. Nyakában fa nyaklánc, bal fülében aranyszínű fülbevaló, ujján ezüstszínű gyűrű volt. Zsebeiben különféle valuták – bolgár leva, cseh korona, horvát kuna – mellett körömcsipesz, elemek, öngyújtók, üres cigarettatartó, egy kis kézi rádió és vezetékes fülhallgató lapultak.
Megdöbbentő részletek az ismeretlen férfiról
A férfi 171–175 centiméter magas, sovány testalkatú volt, őszesbarna haját lófarokba kötötte. Szeme szürkészöld, arca borotvált, fogai erősen elszíneződtek. Testén több sebhely volt, a hasán műtéti hegek látszottak, ami arra utal, hogy korábban tüdőműtéten eshetett át. Bőre apró karcolásokkal és rühgyanús elváltozásokkal volt tele, és ismert, hogy áttétes tüdődaganatban szenvedett.
A megtaláláskor barna bőrkabátot, alatta lila csíkos pulóvert, fekete farmert, bőrszerű bakancsot, valamint több melegítőt, mellényt, inget és más kabátokat viselt.
A rendőrség továbbra is várja azok jelentkezését, akik felismerik a férfit, és segíthetnek kilétének megállapításában. Bejelentést a Tatabányai Rendőrkapitányságon tehetnek a 34/517-777-es telefonszám 2314-es mellékén, vagy e-mailben a [email protected] címen.