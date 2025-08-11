Titokzatos eset Tatabányán: ismeretlen férfi holttestére bukkantak a Jubileum Park mellett

Hátborzongató múltidéző sorozatunkban ezúttal egy hat éve Tatabányán talált, de azonosítatlan holttest történetét mutatjuk be.

Az azonosítatlan holttest rejtélye hat éve megoldatlan Tatabányán

Forrás: Goggle Street View/Pixabay

Azonosítatlan holttest a Jubileum Parknál

Hat éve áll tanácstalanul a rendőrség egy hátborzongató ügyben, és még a mai napig sem sikerült azonosítani annak az ötven–hatvan év körüli férfinak a kilétét, akinek holttestét a tatabányai Jubileum Parknál találták meg.

2019 decemberének közepén, a park melletti fűtéscsöveknél bukkantak rá a férfi testére. A szakértők szerint alig egy nappal korábban hunyhatott el. Nyakában fa nyaklánc, bal fülében aranyszínű fülbevaló, ujján ezüstszínű gyűrű volt. Zsebeiben különféle valuták – bolgár leva, cseh korona, horvát kuna – mellett körömcsipesz, elemek, öngyújtók, üres cigarettatartó, egy kis kézi rádió és vezetékes fülhallgató lapultak.

Megdöbbentő részletek az ismeretlen férfiról

A férfi 171–175 centiméter magas, sovány testalkatú volt, őszesbarna haját lófarokba kötötte. Szeme szürkészöld, arca borotvált, fogai erősen elszíneződtek. Testén több sebhely volt, a hasán műtéti hegek látszottak, ami arra utal, hogy korábban tüdőműtéten eshetett át. Bőre apró karcolásokkal és rühgyanús elváltozásokkal volt tele, és ismert, hogy áttétes tüdődaganatban szenvedett.

A megtaláláskor barna bőrkabátot, alatta lila csíkos pulóvert, fekete farmert, bőrszerű bakancsot, valamint több melegítőt, mellényt, inget és más kabátokat viselt.

A rendőrség továbbra is várja azok jelentkezését, akik felismerik a férfit, és segíthetnek kilétének megállapításában. Bejelentést a Tatabányai Rendőrkapitányságon tehetnek a 34/517-777-es telefonszám 2314-es mellékén, vagy e-mailben a [email protected] címen.