Gyilkos

1 órája

Többször brutálisan leszúrta anyósát, majd a bíróságon őt hibáztatta

Egy 42 éves többször brutálisan leszúrta anyósát a saját lakásában. Az anyósgyilkosság elkövetője és felesége is beszámoltak a történtekről a bíróságon.

Czita Dóra

Klits Mihály egy 42 éves férfi többször is leszúrta anyósát. A több mint 30 évvel ezelőtti emberölésről a 24 óra hírlap többször is beszámolt. A férfi az egyik számban azt is elmesélte hogy szerinte hogyan történt az anyósgyilkosság, amit a bíróságon is elmesélt. 

Anyósgyilkosság
Anyósgyilkosság 1990-ben
Forrás:  24 Óra

Anyósgyilkosság 1990-ben

Mihály április 14-én a húsvét előtti nagy szombaton több késszúrással megölte özvegy anyósát, a nő lakásában. A 42 éves férfi a megyei bíróságon dr. Ebner Rupp Imre büntetőtanácsa előtt is megismételte az elmondását az esetről a vádirat felolvasása után. Mihály azt mondta, hogy soha nem volt baja a törvénnyel. És igaz, hogy volt benne egy kis alkohol, de feldúlt állapotban szúrt. 

— Ha nem húsvét van éppen, ha az anyósom nekem is megterít, ha nem várja vendégségbe külföldön élő nevelt fiát ha nem csábítja el tőlem a lányát, ha váratlan dühében nem kezdi el üvöltözni, hogy: nem foglak zabáltatni, menj föl a hegyre a mocskos fajtádhoz, takarodj innen, akkor talán semmi baj nem történik. Ellenben felkapott egy kést az asztalról, s a torkom felé nyújtogatta. Fenyegetett, hadonászott vele. Kezdett fölszaladni a pumpám, elkaptam a kezét és odavágtam az asztalhoz, de csak a penge érte el a lapot, és eltörött. Arra még emlékszem, hogy megfogtam a kenyérvágó kést, és szúrtam vele. Aztán elszakadt bennem a film . . . –mesélte el a történteket a férfi.

Klits Mihály miután rádöbbent szörnyű tettére, felakarta adni magát, de mielőtt ezt megtehette volna elment egy vendéglőbe inni, ahol letartóztatták. A gyilkosságról a felesége is beszélt a bíróság előtt.
A nő könnyes szemmel tett tanúvallomást. A kérdésre, hogy a férje törte-e el a kést és utána nyúlt a nagyobb késért. A feleség szerint a kiskést férje kapta fel, és ittasan arra támaszkodott és az eltörött. 
Az asszony szerint a férfi masszív alkoholista, de ezt az orvosszakértői vélemény nem támasztotta alá. 

A hátborzongató múltidéző sorozatunkban már több tragédiáról beszámoltunk:




 

