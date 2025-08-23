augusztus 23., szombat

Állatkínzó

1 órája

Szörnyű, amit a fegyveres őrült tett az ugató kutyával

Címkék#fegyver#állatkínzás#állatkínzó

Sokat ugatott a kutya, ezért úgy döntött a férfi, hogy lelövi. Az állatkínzás miatt vádiratot nyújtott be az Esztergomi Járási Ügyészség.

Kemma.hu

Az állatkínzás vétsége miatt indult ügyben az Esztergomi Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be azzal a férfival szemben, aki kutyára lőtt fegyverével. Az ügyészség a vádiratban arra tett indítványt, hogy az Esztergomi Járásbíróság az állatkínzóval szemben tárgyalás nélkül pénzbüntetést szabjon ki.

Állatkínzás Tokodaltárón
Állatkínzás Tokodaltárón (illusztráció)
Forrás:  Getty Images

Sajnos, az állatkínzás majdnem mindennapos

A vádirat szerint az elkövető 2024. június 18-án esti órákban a tokodaltárói házában tartózkodott, amikor az utcán ugatni kezdett egy kutya. A férfit ez felidegesítette, megfogta a légfegyverét, megtöltötte és kiment a házából majd oda hívta a kutyát. Amikor az eb a közelébe ért a mozgásban lévő kutyára célozott és a kutyától 10-15 méterre lövést adott le. 

Ahogyan arról dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője beszámolt, a lövedék a kutya bal lapockája körüli területen az izomba hatolt, ahol a környező szöveteket roncsolta, anyaghiányt és folytonossági hiányt okozott, és vérezni kezdett. A lövedék a kutya lapockájának a környékén elakadt. Ezt követően a kutya nyüszítve elfutott a helyszínről. A golyó nem érintette az állat létfontosságú szerveit, azonban a lövedék becsapódása létfontosságú szervekhez közel volt, a lövés életveszélyes, és a kutya életének kioltására alkalmas volt. A cselekmény alkalmas volt arra, hogy a kutya maradandó egészségkárosodását, illetve pusztulását okozza.

Nem ez az első eset, hogy állatkínzási esetről kell írnunk, augusztus elején Bánhidán egy őrült légpuskával sebzett meg egy macskát. És az egyik legnagyobb magyarországi esetről is beszámoltunk a osztrák szaporító ügyéről.

 

