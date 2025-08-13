augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Sérült

1 órája

Itt a mentők válasza, mondjuk ki sérült meg a 13-as főúti balesetben

Címkék#13-as főút#mentő#baleset

A roncsok közül emeltek ki egy embert a mentők és a tűzoltók. 13-as főúton újabb baleset történt. Itt a mentők válasza, hogy mi történt.

Kemma.hu

Ahogyan arról beszámoltunk kedden, baleset történt a 13-as főúton Komárom közelében. A balesetben egy személyautó egy nyerges vontatóval ütközött. A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az egyik utast a komáromi hivatásos tűzoltók a mentőkkel együttműködve emelték ki a roncsok közül. 

13-as főút
13-as főút: kórházba szállítottak valakit
Forrás:  24 Óra

Ütközés a 13-as főút itt a mentők válasza

Az Országos Mentőszolgálat kérdésünkre elmondta, hogy a helyszínről egy 40 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Már több karambol is történt a 13-as főúton. Legutoljára augusztus 16-án, akkor egy súlyos sérültet és egy fiatal fiút szállítottak kórházba. Az előző hónapban pedig hatalmas frontális ütközés történt ezen a szakaszon. A halálos balesetben egy középkorú férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

 

 

