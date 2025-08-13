Itt a mentők válasza, mondjuk ki sérült meg a 13-as főúti balesetben

Ütközés a 13-as főút itt a mentők válasza

Az Országos Mentőszolgálat kérdésünkre elmondta, hogy a helyszínről egy 40 év körüli nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

Már több karambol is történt a 13-as főúton. Legutoljára augusztus 16-án, akkor egy súlyos sérültet és egy fiatal fiút szállítottak kórházba. Az előző hónapban pedig hatalmas frontális ütközés történt ezen a szakaszon. A halálos balesetben egy középkorú férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.