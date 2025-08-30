1128-as út
1 órája
Négy embert szállítottak kórházba, ketten súlyosan megsérültek a balesetben
Válaszoltak a mentők négy sérültje van a súlyos ütközésnek. A 1128-as úton két autó ütközött, tűzoltók is érkeztek a baleset helyszínére.
A reggelt egy súlyosa balesettel kezdtük a 1128-as úton. A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint két autó ütközött, Tata és Agostyán közötti szakaszán, Baj térségében. És ahogyan arról már mi is beszámoltunk a karambolhoz a tatabányai hivatásos tűzoltók érkeztek ki és a négy utashoz pedig mentőket riasztottak.
Mentők a 1128-as úti balesetnél
A Kemma.hu a sérültek állapotáról kérdezte az Országos Mentőszolgálatot, akik válaszul megírták, hogy a helyszínről két könnyebb és két súlyos sérültet szállítottak stabil állapotban kórházba.
Ezt ne hagyja ki!Tűzoltók
6 órája
Több autó karambolozott a 1128-as úton, négy emberhez érkezett mentő
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre