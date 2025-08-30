Négy embert szállítottak kórházba, ketten súlyosan megsérültek a balesetben

A reggelt egy súlyosa balesettel kezdtük a 1128-as úton. A vármegyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint két autó ütközött, Tata és Agostyán közötti szakaszán, Baj térségében. És ahogyan arról már mi is beszámoltunk a karambolhoz a tatabányai hivatásos tűzoltók érkeztek ki és a négy utashoz pedig mentőket riasztottak.

Négy sérültje van a 1128-as út balesetének

Forrás: Facebook / Országos Mentőszolgálat

Mentők a 1128-as úti balesetnél

A Kemma.hu a sérültek állapotáról kérdezte az Országos Mentőszolgálatot, akik válaszul megírták, hogy a helyszínről két könnyebb és két súlyos sérültet szállítottak stabil állapotban kórházba.