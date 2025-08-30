augusztus 30., szombat

Tűzoltók

1 órája

Több autó karambolozott a 1128-as úton, négy emberhez érkezett mentő

Négyen utaztak az autóban, hozzájuk mentő érkezett. A baleset a 1128-as úton történt.

Kemma.hu

Karambolozott két személyautó a 1128-as út Tata és Agostyán közötti szakaszán, Baj térségében – számolt be róla a vármegyei katasztrófavédelem.

A 1128-as úti balesethez mentő is érkezett
A 1128-as úti balesethez mentő is érkezett
Forrás:  24 Óra

Baleset a 1128-as úton

A műszaki mentést végző tatabányai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen négyen utaztak. Hozzájuk mentők érkeztek a baleset helyszínére.

A mai nap folyamán az M1-esen sem lesz könnyű a halladás össze szedtük az összes, útlezárást.

 

