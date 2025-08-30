Tűzoltók
3 órája
Több autó karambolozott a 1128-as úton, négy emberhez érkezett mentő
Négyen utaztak az autóban, hozzájuk mentő érkezett. A baleset a 1128-as úton történt.
Karambolozott két személyautó a 1128-as út Tata és Agostyán közötti szakaszán, Baj térségében – számolt be róla a vármegyei katasztrófavédelem.
Baleset a 1128-as úton
A műszaki mentést végző tatabányai hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen négyen utaztak. Hozzájuk mentők érkeztek a baleset helyszínére.
A mai nap folyamán az M1-esen sem lesz könnyű a halladás össze szedtük az összes, útlezárást.
