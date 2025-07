Négy évet kapott a vonatszerencsétlenség okozója, többen meghaltak miatt

1965 februárjában súlyos vonatszerencsétlenség híre járta be az országot és Komárom-Esztergom megyét is. Tehervonat és mozdony ütközött Neszmély közelében a hideg éjszakában. A tragédia oka emberi mulasztás volt. Mint annak idején a Dolgozók Lapja beszámolt róla, a balesetben hét ember megsérült, közülük ketten, a zárfékező, valamint a vonatvezető életét veszítette. Mindemellett az anyagi kár is jelentős volt, akkoriban cirka 200 ezer forintra taksálták, ez ma 18-20 millió forintnak felelhet meg nagyjából.

Nem az 1965-ös baleset volt az első vasúti tragédia szűkebb hazánkban. Képünkön a 2007-es vonatszerencsétlenségben összetört mozdony fülkéje látható

Forrás: Archív/24 Óra

Hogy történt a vonatszerencsétlenség?

A füzitői forgalmi szolgálattevő, M. E. menetengedély és -jelzés nélkül engedte útjára a mozdonyt február 20-án éjszaka. A neszmélyi kollégája mindeközben menetengedélyt kért egy tehervonatnak Neszmély irányából Füzitő felé. Ekkor viszont a mozdony is már utóbbi állomásra tartott, és amit az egyik vágányon át is vezettetett M. E., anélkül, hogy Neszmélyről menetengedélyt kért volna. Sőt, el is felejtette, hogy onnan érkezik, jön bármi is. Az ütközés elkereülhetetlen volt, a mozdonyvezetők mintegy 100 méter távolságból vették csak észre egymást, ez pedig kevés volt ahhoz, hogy lefékezzék szerelvényeiket. Több vagon kisiklott, és mint írtuk, többen mesérültek, ketten életüket veszítettek.

M. E.-t még ugyanabban az évben ítélték el, első fokon négy év szabadságvesztést kapott.

Nem az első és nem az utolsó tragédia volt

2024 decemberében Vasban történt hasonló eset, de az szerencsére nem végződött tragédiával. Az 1942-es GYSEV-balesetben azonban többen is életüket veszítették. 2007 februárjában pedig, nem messze az 1965-ös tragédia helyszínétől történt szerencsétlenség. Akkor a Bécsbe tartó EU-Régió expresszvonat 98 kilométer/órával rohant bele a 15-tel cammogó, fémhulladékot szállító tehervonatba Szőny és Almásfüzitő között, a mozdonyvezető pedig életét veszítette.