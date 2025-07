Tragédiával ért véget a Turulnál történt hegymászós baleset

Tragédia történt a hegymászás közben

Digner István őrnagy, az ORFK kommunikációs szolgálat sajtóügyeletese megkeresésünkre elmondta, hogy a délutáni órákban a Kőhegy sétánynál található sziklafal oldalán kiépített hegyi úton egy középkorú férfi sziklamászás közben megcsúszott, és leesett a kötélpályáról. Az eset következtében az illető a helyszínen meghalt.

A helyszínelés még jelenleg is tart, de bűncselekményre utaló körülmény még nem merült fel.

A szörnyű hírt a Vasalt utak - via ferrata Magyarországon Facebook-csoport is megerősítette, akik ezt posztolták:

Most kaptuk a tragikus hírt, hogy ma a tatabányai Kő-hegyen az egyik via ferrátán balesetet szenvedett és meghalt egy fiatalember. Saját biztonsági felszereléssel mászott, ekkor történt vele a szerencsétlenség. A helikopteres mentést követően hiába próbálták újraéleszteni.

Az ügyben megkerestük a tatabányai via ferratát is, amint válaszolnak, beszámolunk arról is.