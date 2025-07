Tragédiával ért véget a sokkoló baleset a 13-as főúton

Nemrég számoltunk be arról, hogy kedden reggel frontális baleset történt a 13-as főúton, Komárom és Csém között, a 8. kilométernél. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, akkora volt a karambol, ahonnét helyszíni fotókat is kaptunk. Most újabb információk láttak napvilágot az esetről, és sajnos nincsenek jó híreink. Tragédia történt ugyanis.

Tragédia lett a frontális baleset vége

Forrás: Beküldött