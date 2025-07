Bréking! Robbanás rázta meg a népszerű magyar fesztivált

Július 25-én, pénteken kora délután az Ozora fesztiválon egy büfé kigyulladt, és teljes terjedelmében égett. Ahogyan arról a Katasztrófavédelem is beszámolt robbanás is történt.

Óriási lángok csaptak fel az Ozora fesztiválon

Forrás: Reddit

Robbanás az Ozora fesztiválon

A tűz három gépjárműre és két utánfutóra is átterjedt, valamint mintegy 250 négyzetméteren több sátor is lángra kapott – számolt be róla a Teol.hu. A tűz során több propán-bután palack is felrobbant, és ezek mellet egy gázcső is eldurrant. A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat jelenleg is helyszíni szemlét tart. Legalább négyen könnyebb sérüléseket szenvedtek. Az Ozora Fesztivál 2025 első napja nem indult jól.

