Sorozatban verte át az időseket a magát ápolónőnek álcázó nő: aranyat és pénzt is sikerült kicsalnia

Végleg lezárult annak a nőnek az ügye, aki idősek értékeit lopta el Tatabánya területén. A Tatabányai Járási Ügyészség vádirata alapján indult eljárás most jogerősen is befejeződött: a Tatabányai Törvényszék helybenhagyta az elsőfokú ítéletet, amelyben a nőt 5 év 8 hónap fegyházra, 7 év közügyektől eltiltásra és 35 ezer forint vagyonelkobzásra ítélték. Emellett az áldozatok kárát is meg kell térítenie. Az ítélet jogerős: az elkövető a büntetésből feltételes szabadságra nem bocsátható – írta meg közleményében a Tatabányai Törvényszék. Mondjuk, hogy történtek az idősek kifosztása.

Idősek kifosztása Tatabányán: több embert is meglopott a nő

Ápolónőnek adta ki magát, majd kifosztotta az időseket

Dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivője elmondta: a vádlott nő 2023 nyarán és őszén négy idős, 71 és 89 év közötti ember bizalmába férkőzött be. Meggyengült egészségi állapotukat kihasználva, "segítséget" ajánlott fel nekik, majd figyelmetlenségüket kihasználva ékszereket és pénzt lopott el tőlük.

Mint arról mi is beszámoltunk, az egyik legsúlyosabb eset 2023. július 5-én történt a tatabányai kórháznál. A nő ott egy 87 éves, mozgásában korlátozott férfinek ajánlotta fel segítségét – ápolónőként bemutatkozva karolt belé, miközben a kórházból kifele sétáltak. Útközben azt állította, hogy a férfi fülbevalója és nyaklánca ki van kapcsolódva. Bár a fülbevaló „segítségét” a férfi visszautasította, a nő a nyakláncot levette, majd visszaadta – de ezzel még nem ért véget az akció.