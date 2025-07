Száguldozó BMW-seket kapcsoltak le, azt hitték versenypályán vannak

Két szabálytalankodót is fogtak a rendőrök. Az egyik ámokfutó BMW-vel száguldozott 169 km/h-val. Helyi rekord nem lett belőle,de egy jókora bírság az igen. Aznap egy másik versenyzőt is lekapcsoltak a járőrök, ő gyorshajtás mellet szabálytalanul a záróvonalon előzött. - mindkét esetről a Veol.hu oldala számolt be.

Gyorshajtás és szabálytalankodás egy nap

Forrás: Veszprém vármegyei rendőrség / Facebook

Jó nagy csekkeket kapnak a gyorshajtók

110 km/h helyett 170 km/h = 60 km/h-s túllépés, ez legalább 200.000 Ft közigazgatási bírságot jelent. A büntetés fix, nincs mérlegelés, ha a túllépés 45 km/h felett van (lakott területen kívül). Akár el is vehetik a jogosítványt intézkedés során. A 60 km/h-s túllépés 6 büntetőponttal jár.

Gyorshajtás minden évben van

2024-ben a rendőrség több mint 56 milliárd forint bírságot szabott ki gyorshajtások miatt, és még gyorshajtási rekord is született az előző évben.