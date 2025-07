Helyszíni fotók: forgalmas úton történt szörnyű baleset

Mint arról korábban beszámoltunk, kedden reggel frontális baleset történt a 13-as főúton, Csém közelében, a 8. kilométernél. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. Most olvasónktól helyszíni fotókat is kaptunk a szörnyű esetről.

Megrázó képen a frontális baleset

Forrás: Beküldött