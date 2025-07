Kiderült, mi okozhatta a végzetes tragédiát a 13-as főúton +videó

Hátborzongató esettel indult ez a hét is. Mint azt mi is megírtuk, kedden reggel frontális baleset történt a 13-as főúton, Komárom és Csém között, a 8. kilométernél. A helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak, akkora volt a karambol, a helyszínről pedig fotókat is kaptunk. Az autót vezető férfi azonnal meghalt. Most kiderült, miért kövezhetett be a végzetes tragédia.

Tragédia lett a frontális baleset vége

Forrás: Beküldött