Embercsempészet miatt körözik – kétmillió forintot fizetnek a nyomravezetőnek

Jelenleg bárhol tartózkodhat az országban az a férfi, akiért felhívást tettek közzé: az embercsempészet gyanúja miatt keresik, és a hatóságok komoly díjazást ígérnek annak, aki információval járul hozzá az elfogásához. A nyomravezetői díjat korábban 500 ezer forintra tűzték ki, de azóta 2 millió forintra emelték. A jelentkezők személyét bizalmasan kezelik, és szükség esetén tanúk védelméről is gondoskodnak.

Bartos Sándort embercsempészet miatt körözi a rendőrség

Forrás: police.hu

Embercsempészet miatt emelték meg a nyomravezetői díjat

A korábban kiszabott szabadságvesztés letöltése céljából kiadott körözés ügyében a rendőrség a nyomravezetői díjat embercsempészet miatt emelte meg – az eredeti 500 ezer forint helyett most 2 millió forintot kínálnak – olvasható a police.hu oldalán.

Az összeg azon jelentkezők számára jár, akik olyan konkrét és közvetlen információt szolgáltatnak, amely az elfogását eredményezi. A hatóság fenntartja a jogot a díj visszavonására, így a bejelentés időzítésére is érdemes odafigyelni.

Nem szokatlan, hogy hasonló ügyekben a rendőrség nyilvánosan is díjat tűz ki különböző bűnelkövetők felkutatására. Korábban írtunk az esetről, amikor egy veszélyes gyilkos után indult hajtóvadászat, neki is milliós nyomravezetői díjat tűztek ki a fejére.

Ez az eset is rávilágít arra, hogy a rendőrség gyakran él a lakosság közreműködésének ösztönzésével a felkutatások során.